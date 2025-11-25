[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PD Manfredonia primo partito cittadino: “Ma riflessione sull’astensionismo”

Il Partito Democratico di Manfredonia si conferma prima forza politica della città, contribuendo in modo significativo all’affermazione del PD regionale e alla netta vittoria di Antonio Decaro, nuovo Presidente della Puglia.

Un ringraziamento, sincero e profondo prima ancora che formale, va ai 5.500 manfredoniani che hanno scelto il Partito Democratico: un elettore su tre ha rinnovato la fiducia nel nostro progetto politico.

Un pensiero speciale e un abbraccio di gratitudine vanno a Paolo Campo: nonostante gli oltre 3.000 voti di preferenza raccolti a Manfredonia, non ottiene la riconferma in Consiglio regionale. Il valore della sua esperienza, delle sue competenze e dell’etica con cui ha servito la nostra comunità resteranno un punto di riferimento imprescindibile per il percorso che il PD cittadino continuerà a portare avanti.

Forte del proprio primato e del risultato ottenuto, il PD di Manfredonia guarda ora alla nuova stagione politica con rinnovato slancio. Le sfide che ci attendono sono chiare: consolidare l’onda lunga del buon governo del centrosinistra, che ha reso la Puglia una delle realtà più dinamiche del Paese, e lavorare per ricucire il rapporto con i tanti cittadini che non hanno partecipato al voto.

L’astensionismo resta una ferita aperta della nostra democrazia: riportare le persone alla partecipazione attiva sarà una delle priorità del nostro impegno.

Il PD di Manfredonia c’è, con responsabilità e determinazione, per continuare a costruire una comunità più giusta, inclusiva e capace di futuro. A partire dalla nostra città.