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PD Manfredonia: “Ha vinto il no, una scelta netta”

Il risultato delle urne parla chiaro: ha vinto il NO. Ha vinto una scelta netta, consapevole, libera.

Ha perso, invece, chi ha provato a piegare questo referendum a una logica di propaganda, chi ha alimentato confusione, chi ha pensato di trasformare un passaggio democratico in uno strumento di consenso facile.

Il Partito Democratico ha affrontato questa battaglia fino in fondo. Senza ambiguità, senza nascondersi, senza cambiare linea a seconda del vento. Nelle piazze, tra la gente, guardando negli occhi le persone.

Questo risultato è anche una risposta politica a un modo di governare che divide, che semplifica, che alza i toni ma abbassa la qualità delle soluzioni.

A chi, da Palazzo Chigi, pensa di poter usare ogni occasione per costruire narrazioni inutili invece che affrontare i problemi reali del Paese.

La democrazia, per fortuna, è più forte della propaganda.

Le cittadine e i cittadini sanno distinguere. Sanno scegliere. E quando vengono chiamati a farlo, non si fanno intimidire né condizionare.

Noi continueremo a stare da questa parte: quella della serietà, della responsabilità, della politica fatta tra le persone e non sopra le loro teste.

Grazie a tutte le cittadine e i cittadini che hanno partecipato. Grazie a chi ha creduto, insieme a noi, che questa fosse una battaglia giusta.

Avanti, senza arretrare di un passo.

PD Manfredonia