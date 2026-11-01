Pd: “Manfredonia contro l’Autonomia Differenziata”

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Manfredonia non ci sta. E ieri lo ha detto forte e chiaro.

Il Consiglio Comunale ha approvato la mozione del Partito Democratico contro l’Autonomia Differenziata. Un voto politico che schiera la nostra città contro la secessione dei ricchi voluta dalla Lega.

Non è autonomia, è egoismo istituzionalizzato. La Legge Calderoli è un attacco diretto all’unità d’Italia, alla Costituzione, al Sud.

Vogliono smontare il Paese pezzo per pezzo: prima la sanità per chi può pagarla, poi la scuola per chi se la può permettere, poi i trasporti, i diritti. Vogliono un’Italia dove se nasci a Milano vali di più che se nasci a Manfredonia. Noi diciamo che è inaccettabile.

Non staremo a guardare mentre questo Governo svende il Mezzogiorno per tenersi strette le poltrone. Prima i LEP per tutti gli italiani, poi si parla di tutto il resto. Non il contrario. Senza Livelli Essenziali delle Prestazioni uguali da Bolzano a Manfredonia, l’autonomia differenziata è solo una truffa ai danni dei cittadini del Sud.

La Corte Costituzionale li ha già sconfessati, smontando pezzi fondamentali della loro legge. Ma loro insistono.

Ieri Manfredonia ha scelto da che parte stare: dalla parte della Costituzione, del lavoro, dei sindaci che ogni giorno tengono in piedi i servizi nonostante i tagli di Roma. Dalla parte di chi vuole più Italia, non meno Italia.

A chi ha votato contro o si è astenuto su un tema così: la città vi ha visti.

Noi andiamo avanti.

Partito Democratico Manfredonia