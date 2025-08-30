[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PD Manfredonia: “Ciao Rocchino!”

Non sappiamo cosa c’è dopo di noi. Tu hai sempre pensato che ci fosse qualcosa e ci hai sempre invitato scherzosamente a “convertirci”. Ecco, la tua ironia, ci mancherà terribilmente perché anche nei momenti di sconforto, anche dopo una sconfitta, riuscivi a trovare la forza per riprendere il filo e andare avanti.

E molto probabilmente era destino che ci lasciassi nel giorno della festa che amavi di più.

La terra ti sia lieve. Ciao Rocchino

PD Manfredonia