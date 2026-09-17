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Meteo, le temperature tornano a salire
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Meteo, le temperature tornano a salire
Nella giornata di oggi l’ingresso di una perturbazione di origine atlantica determinerà un graduale peggioramento delle condizioni meteo, coinvolgendo dapprima il Nord e successivamente le regioni del Centro.
I settori del Nord-Est potranno registrare un calo dei valori massimi fino a 6-8°C rispetto alla giornata di Mercoledì. La flessione sarà più contenuta sulle regioni centrali, mentre al Sud e lungo parte del versante adriatico si assisterà a un lieve rialzo termico, favorito dal temporaneo attenuarsi dell’instabilità con massime fino a 30-31 gradi.