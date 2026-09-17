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Slow Park, vini rosati e cantine del territorio animano il “Capitanata Spring Festival”

Sabato 19 settembre la degustazione dei prodotti che coniugano gusto, tradizione e territorio

Una serata all’insegna del vino rosato pugliese, con l’idea di esaltare e brindare con il bacco simbolo dell’accoglienza, della convivialità estiva e della versatilità gastronomica, capace di unire la freschezza marina del territorio alla complessità strutturale dei suoi grandi vitigni. Allo Slow Park di Foggia è il momento dei “Calici di stelle”, un viaggio di degustazione tra diverse cantine che raccontano il territorio, il gusto, la bellezza dello stare insieme. È il senso dell’ottavo ed ultimo appuntamento del “Capitanata Spring Festival – Summer edition”, la manifestazione promossa dal consorzio di cooperative sociali Oltre per promuovere le qualità enogastronomiche e le bellezze paesaggistiche, naturalistiche, storiche e culturali che spaziano dal Gargano ai Monti dauni.

Sabato 19 settembre 2026, lo Slow Park di Foggia in viale Manfredi, a partire dalle ore 20.00 vedrà la partecipazione delle cantine: Oltre Filare Diritto; Domus Hortae; Tenute Manduano; Agricola Cannone, Agricola Mario Cifaldi; Caiaffa vini biologici; Fratelli Forlano; Cantina Mennuni; Ladogana 1900. La partecipazione prevede un ticket di 10 euro e 5 assaggi di vino inclusi. L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier Puglia, che accompagnerà i partecipanti nelle varie degustazioni. La serata sarà accompagnata ed animata dalla musica live di Aromatica Band. Nel corso della serata sarà presentato “Filare Diritto”, un rosato prodotto dal consorzio Oltre con grappoli d’uva raccolti sul bene liberato dalle mafie dedicato a Michele Cianci, ucciso dalla criminalità cerignolana il 2 dicembre 1991 per essersi opposto ad un tentativo di rapina. Dopo “Rosso Libero”, a più di trent’anni dalla sua morte il ricordo di Michele Cianci è ancora vivo e si trasforma in impegno concreto attraverso questa nuova produzione sul bene gestito dalla cooperativa Altereco.

Il progetto “Capitanata Spring Festival”, sostenuto dalla Regione Puglia con l’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione, è un percorso di eventi che si snoda tra incontri, laboratori, show cooking, workshop che mettono al centro la Puglia, e in particolar modo la Capitanata, quale destinazione turistico-culturale di eccellenza. L’iniziativa rientra nel cartellone di eventi culturali “Foggia Estate” promosso dal Comune di Foggia. Attraverso il confronto con chef, testimonianze, degustazioni, il percorso ha reso possibile conoscere la cucina terrazzana, la transumanza, il sushi pugliese, la pasta tipica della Capitanata, celebrare la festa del pomodoro e del panzerotto, le produzioni di vini ed alcuni piatti tipici locali. Dalle foreste e boschi, dall’archeologia all’arte, dalle spiagge del mare al fresco delle montagne e delle dolci colline che circondano il Tavoliere, l’iniziativa vuole favorire una maggiore conoscenza delle eccellenze del territorio, promuovendo un turismo lento, attento a questi luoghi e più vicino alle diverse ricchezze dei luoghi che la Capitanata è capace di offrire.

Durante la serata, negli spazi dello Slow Park saranno anche presenti gli stand del progetto #mareAsinistra dei Comuni di Candela, Lesina e San Marco in Lamis. #mareAsinistra è la strategia che la Regione Puglia mette in campo nell’ambito dei progetti “Punti Cardinali For Work. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro” con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività del territorio attraverso la valorizzazione dei talenti locali e la connessione tra imprese, istituzioni e giovani professionisti.

Scopri gli eventi in Puglia su: www.viaggiareinpuglia.it/eventi/it