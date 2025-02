[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Paura per Zeman, ricoverato in codice rosso al Gemelli di Roma

Ansia e paura per Zdenek Zeman, ricoverato in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma.

L’ex allenatore del Foggia, infatti, è ricoverato da stamattina presso il reparto di terapia intensiva neurologica del Policlinico Gemelli di Roma.

Il tecnico boemo è entrato in codice rosso per sintomi di disartria, ovvero la perdita delle capacità di articolare in maniera normale le parole e ipostenia all’arto inferiore destro. Zeman ha accusato una forte sindrome influenzale, nelle prossime ore verrà sottoposto ad esami approfonditi.

Nonostante il quadro sia complessivamente critico, l’allenatore di Praga non sarebbe in pericolo di vita