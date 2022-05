Paura per Massimo Ranieri: cade dal palco e finisce in ospedale

Massimo Ranieri ieri sera era impegnato al Teatro Diana di Napoli per il suo spettacolo “Sogno o son desto” l’artista all’improvviso è caduto dal palco battendo violentemente la testa. Ranieri ha subito in sala i primi soccorsi, per poi essere trasportato al Cardarelli dove gli è stato riscontrato un trauma cranico.