Paura a Rodi Garganico, tre ragazze rischiano di annegare, salvate da un turista napoletano

Un episodio spiacevole si è verificato intorno alle ore 12:00 di domenica 29 giugno a Rodi Garganico. Tre ragazze si trovavano in spiaggia per godersi una giornata di relax. Nel momento in cui erano in acqua hanno corso un grande pericolo, scampato solo grazie all’intervento di un turista coraggioso. Nonostante le condizioni del mare non destassero preoccupazioni, le giovani hanno rischiato di annegare. Le loro urla di paura hanno attirato l’attenzione di un uomo di origini partenopee, giunto nella località garganica per una vacanza.

Il turista ha messo in salvo le ragazze

Nel momento in cui hanno compreso il pericolo, le ragazze hanno iniziato ad emettere urla di paura. Le loro grida hanno spinto un turista ha correre in loro soccorso. Ciro Cesario è intervenuto per aiutare un bagnante, che a sua volta aveva cercato di mettere in salvo le tre giovani.

“Abbiamo notato un giovane tuffarsi in acqua in direzione di tre ragazze che rischiavano di annegare, trascinate dalla corrente. Si sono aggrappate a lui, ed anche il ragazzo stava andando in difficoltà. Così mio marito si è diretto verso le quattro persone riuscendo a riportare tutti sani e salvi” ha riferito Antonella D’Anna, moglie di Cesario.

La giornata poteva avere un triste epilogo, ma il peggio è stato scongiurato grazie al coraggio di Cesario, che ha agito prontamente per aiutare le quattro persone in difficoltà.