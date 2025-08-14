Paura a Brindisi, uomo accoltellato davanti a famiglie e bambini

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, e secondo le ultime ricostruzioni la lite si sarebbe scatenata per futili motivi, degenerata successivamente nei pressi di Torre San Gennaro davanti a parecchia gente tra cui bambini con le loro famiglie.

Ad avere la peggio un uomo 36enne di Saronno che lavorava in un supermercato della zona, trovato a terra sanguinante dopo essere stato pugnalato più e più volte.

Fondamentale l’allarme lanciato da alcuni presenti, che hanno immediatamente chiamato il 112 per un pronto intervento; l’uomo, trasportato all’ospedale Perrino di Brindisi, non sarebbe in pericolo di vita.