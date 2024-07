Patto per la sicurezza urbana con i sindaci dei comuni del Gargano. Prefetto Valiante: “Forte azione corale delle Istituzioni”

Siglato da 17 comuni costieri, in continuità con le intese sottoscritte da altre Amministrazioni comunali della provincia

In occasione della seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Mattinata (Fg) dello scorso 10 luglio, Il Prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, e i Sindaci dei Comuni di Apricena, Chieuti, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Temiti, Lesina, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, Serracapriola, Vico del Gargano e Vieste, hanno siglato il Patto per la sicurezza urbana e per l’attuazione di un sistema di sicurezza partecipata ed integrata per l’area garganica.

L’accordo, che si pone in continuità con le intese già sottoscritte con le Amministrazioni comunali di Foggia, Cerignola, Lucera, Manfredonia e San Severo, rappresenta un importante strumento per la realizzazione di interventi mirati di prevenzione di contrasto alle forme di illegalità.

L’obiettivo è il rafforzamento della già proficua collaborazione tra la “Squadra Stato”, le istituzioni locali e la società civile per il conseguimento di maggiori livelli di sicurezza nell’ambito dei comuni costieri, mediante la pianificazione organica di interventi di prevenzione sul piano sociale e culturale indispensabili per il contenimento dei fattori criminogeni e per il superamento delle situazioni di degrado urbano che incidono negativamente sullo sviluppo del territorio.

Questi i cardini dell’intesa: potenziamento dei sistemi di controllo del territorio; impiego di nuove tecnologie per il controllo del territorio; implementazione dei sistemi di videosorveglianza; prevenzione e contrasto delle più diffuse forme di criminalità predatoria; prevenzione e contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti; contrasto delle criticità urbane e dei fenomeni di illegalità diffusa; rafforzamento dei meccanismi di interscambio informativo fra le Forze di Polizia statali e le Polizie Locali.

«Accanto allo straordinario impegno delle Forze di Polizia sul Gargano per il controllo del territorio, e agli importanti successi investigativi conseguiti che stanno consentendo di disarticolare diversi sodalizi criminali, l’impegno comune di tutti i Sindaci attraverso la sottoscrizione del Patto conferma la forte azione corale delle Istituzioni per fronteggiare congiuntamente il complesso e problematico contesto territoriale nell’ambito delle rispettive funzioni, e per affermare sempre di più la legalità e la sicurezza anche percepita sul territorio», ha dichiarato il Prefetto Valiante.