Patto per la legalità con Prefettura e Anac, D’Arienzo: “Alleanza necessaria”

PATTO PER LA LEGALITÀ CON PREFETTURA E ANAC, SINDACO d’ARIENZO: “ALLEANZA ISTITUZIONALE NECESSARIA”

Il 26 giugno 2025, presso il Palazzo di Governo di Foggia, è stato siglato un Protocollo d’intesa per la trasparenza e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, promosso da ANAC, Prefettura di Foggia, Anci Puglia e i Comuni di Foggia, Manfredonia, Cerignola, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Orta Nova.

Obiettivi: rafforzare la collaborazione tra istituzioni, promuovere procedure amministrative trasparenti e virtuose, potenziare i sistemi informatici, anche con tecnologie come l’intelligenza artificiale e in collaborazione con il CNR, attivare formazione e partecipazione dei cittadini.

“La firma di questo protocollo rappresenta un passo concreto e condiviso verso un territorio più trasparente, più sicuro, più giusto. Monte Sant’Angelo c’è, con responsabilità e determinazione, perché crediamo che la legalità sia il primo strumento per costruire sviluppo e restituire fiducia ai cittadini. Ringraziamo ANAC e la Prefettura per il lavoro svolto e per aver promosso un’alleanza istituzionale necessaria, soprattutto in territori complessi come il nostro” – dichiara il sindaco, Pierpaolo d’Arienzo, anche nella sua veste di coordinatore per la Puglia di Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione.

Alla presentazione ha partecipato la vicesindaca Rosa Palomba.

I dettagli, con le dichiarazioni del Prefetto e del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 👉 https://www.anticorruzione.it/-/news.26.06.2025.foggia