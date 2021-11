Print Carbonara







0 from 0 votes Recipe by Autore Course: Ricette Primi, TodoFood Cuisine: Italiana Difficulty: Medio-bassa Porzioni 5 Tempo di preparazione 20 minutes Tempo di cottura 15 minutes Calorie a porzione 650 kcal

La pasta alla carbonara è un piatto tipico della regione Lazio, in particolare di Roma.

Segui la ricetta per prepararla in pochissimo tempo. Ecco gli ingredienti:

Ingredienti 350 gr Rigatoni

4 Tuorli

1 Albume

50 gr Pecorino romano

Qb Sale grosso

Qb Pepe nero

Istruzioni Eliminate la cotenna dal guanciale e tagliatelo a listarelle

Fate rosolare in una padella fino a quando non diventerà croccante

Cuocete la pasta in acqua bollente e salata

In questa stessa pentola mettete anche la cotenna del guanciale

Versate in una ciotola i tuorli e l’albume

Aggiungete il pecorino, il grasso del guanciale e insaporite con il pepe

Amalgamate con una forchetta

Aggiungete 1 cucchiaio di acqua di cottura e mescolate

Scolate la pasta e saltatela in padella con il guanciale per insaporirla

Togliete dal fuoco e aggiungete il composto con le uova

Servite se vi va con altro pecorino e altro pepe

