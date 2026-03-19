Passa dal Minami ritira una piantina da piantare a Siponto, l’iniziativa per sensibilizzare la comunità

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Siponto più verde, da Minami un’iniziativa di primavera per colorare il quartiere

A Siponto la primavera diventa occasione di partecipazione e cura del territorio. Sabato e domenica da Minami Restaurant Café prenderà il via un’iniziativa pensata per coinvolgere cittadini e visitatori in un gesto semplice ma significativo: ritirare una piantina da Minami e piantarla liberamente a Siponto, nel punto che ciascuno riterrà più adatto, con l’obiettivo di contribuire a rendere il quartiere più verde, più colorato e più accogliente.

L’idea nasce dal desiderio di trasformare un piccolo gesto individuale in un’azione condivisa, capace di avere un impatto concreto e visibile sul territorio. Il senso dell’iniziativa è proprio questo: affidare a chi partecipa una piantina da portare con sé e mettere a dimora a Siponto, scegliendo personalmente dove collocarla, così da contribuire, in modo spontaneo e diffuso, a dare nuova vitalità e colore al quartiere.

Non si tratta soltanto di un’iniziativa legata alla primavera, ma anche di un invito concreto a prendersi cura del luogo in cui si vive e che si frequenta ogni giorno. La possibilità di ritirare una piantina e piantarla liberamente a Siponto vuole infatti stimolare un senso di appartenenza e partecipazione, attraverso un gesto semplice ma dal forte valore simbolico.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare la comunità sull’importanza del verde urbano e sul contributo che anche piccole azioni possono offrire al decoro e alla vivibilità degli spazi. Colorare Siponto, una piantina alla volta, diventa così un modo per unire bellezza, attenzione all’ambiente e coinvolgimento del territorio.

Con questa iniziativa, Minami lancia dunque un invito aperto a vivere Siponto in modo ancora più consapevole, contribuendo a farla fiorire un po’ di più, una piantina alla volta.