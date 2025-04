[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PASQUA E PASQUETTA MITE: QUALCHE NUVOLA PASSEGGERA.

Comincia a delinearsi un week-end Pasquale asciutto per la Puglia, con temperature intorno ai 20 gradi sia a Pasqua che Pasquetta. Tuttavia nelle ore centrali possibili locali annuvolamenti con scarsissime possibilità di precipitazioni. I venti saranno deboli irregolari tendenti dai quadranti meridionali. Non avremo quindi una Pasqua e Pasquetta piovosa ma neanche con il sole predominante, una spiccata variabilità senza piogge. Il pulviscolo sabbioso per adesso ci da tregua.

