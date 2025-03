[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’ANNUNCIO DEL SINDACO d’ARIENZO: “PARTITI I LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO A MACCHIA”

Un nuovo passo avanti per l’educazione e il benessere delle famiglie della frazione di Macchia: il Comune di Monte Sant’Angelo ha avviato il progetto di demolizione e ricostruzione dell’asilo nido, inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Un intervento che risponde alla necessità di offrire ai più piccoli un ambiente sicuro, moderno e funzionale, in linea con i più elevati standard educativi e di sostenibilità ambientale.

L’edificio esistente, risalente agli anni Sessanta e ormai in condizioni di degrado, sarà abbattuto per far spazio a una nuova struttura pensata per accogliere fino a 30 bambini nella fascia 3 mesi – 3 anni. Il nuovo asilo nido sarà caratterizzato da spazi ampi, luminosi e flessibili, con ambienti dedicati alle attività didattiche, al gioco e al riposo, oltre a un’area esterna attrezzata per favorire il contatto con la natura.

“Questo intervento rappresenta un investimento fondamentale per il futuro della nostra comunità,” ha dichiarato il sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo. “Vogliamo garantire ai bambini di Macchia un luogo di crescita sicuro e stimolante, supportando al contempo le famiglie con servizi educativi di qualità. Grazie ai fondi del PNRR, possiamo realizzare una struttura all’avanguardia, sostenibile e inclusiva, che risponda alle esigenze del territorio.”

L’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Vergura, ha sottolineato l’importanza della progettazione e delle soluzioni adottate: “Il nuovo asilo sarà un edificio sostenibile, dotato di impianti moderni e realizzato secondo i più avanzati criteri di efficienza energetica. La qualità architettonica e la distribuzione degli spazi garantiranno il massimo comfort per i bambini e il personale, in un contesto che favorisce l’apprendimento e la socializzazione.”

L’intervento prevede l’adozione di tecnologie innovative, tra cui un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, sistemi di climatizzazione avanzati e soluzioni bioclimatiche per garantire il massimo benessere termico in ogni stagione. L’area esterna sarà progettata per offrire spazi verdi fruibili, mentre l’organizzazione degli ambienti interni assicurerà flessibilità e funzionalità, in armonia con le più recenti indicazioni pedagogiche.

“Con questo progetto, Monte Sant’Angelo ribadisce il proprio impegno nell’investire sull’educazione e sul futuro delle nuove generazioni, offrendo alla comunità un asilo nido moderno, accogliente e all’avanguardia” – aggiunge l’assessora all’istruzione Rosa Palomba.