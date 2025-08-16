Parte Mister Talent Of Italy il nuovo format televisivo ideato da Michele Garofalo e Antonio Vannella prodotto da GRShow

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Parte ufficialmente oggi la messa in onda nazionale di Mister Talent Of Italy il nuovo format televisivo ideato da Michele Garofalo e Antonio Vannella prodotto da GRShow e affidato completamente alla direzione operativa di Kevin Dellino una produzione ambiziosa e dal respiro internazionale che grazie al circuito Fox Television di Mauro Marino copre l’intero territorio nazionale e si espande anche oltre i confini italiani portando in onda un racconto giovane fresco e coinvolgente dedicato al mondo del talento della bellezza e della determinazione.

Alla guida del programma cè Kevin Dellino conduttore autore e direttore artistico che con entusiasmo ha raccolto la sfida di costruire un format che vada oltre il semplice concorso proponendosi come piattaforma concreta per i nuovi volti dello spettacolo italiani e non solo, accanto a lui una giuria e una squadra di volti noti capace di parlare a pubblici diversi e di coinvolgere spettatori di ogni età; tra i protagonisti più attesi Gennaro Lillio modello e personaggio televisivo dalla forte personalità e Attilio Romita giornalista di lungo corso apprezzato per la sua esperienza e il suo spirito critico in giuria anche due donne di carattere come Loredana Fiorentino volto amatissimo dal pubblico e Marika Gambardella che porta sul palco la sua esperienza nel settore della moda e della tv

Tra i protagonisti di Mister Talent Of Italy figurano anche due volti che il pubblico conosce bene Alessio Pecorelli e Nicole Santinelli entrambi ex tronisti di Uomini e Donne entrati a pieno titolo in questo nuovo contesto televisivo con grinta e voglia di mettersi in gioco e non sono gli unici perché il format vanta la partecipazione di numerosi altri personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo dello sport e soprattutto dal settore bellezza e tra questi spicca il nome di Mirko Cheyenne professionista dellimmagine riconosciuto in tutta Italia per la sua autorevolezza e la capacità di valorizzare estetica e identità figura di riferimento per il mondo della bellezza e della consulenza stilistica con anni di esperienza in eventi di prestigio e collaborazioni con brand internazionali altra presenza significativa è quella del duo Mirko e Giulia noti per il loro podcast Gli Imperfetti che con il loro linguaggio diretto e contemporaneo parlano alle nuove generazioni e affrontano tematiche sociali in modo originale e autentico e ancora la giovanissima Swami Dinoia ex protagonista de La Pupa e il Secchione show condotto da Enrico Papi volto emergente e amata dal pubblico per la sua spontaneità e simpatia oggi pronta a raccontarsi sotto una luce nuova.

Mister Talent Of Italy si presenta dunque come un format completo con una struttura moderna e una narrazione che intreccia competizione spettacolo emozione e crescita personale attraverso casting itineranti e puntate ricche di contenuti lo show mette al centro i partecipanti e la loro unicità offrendo una vetrina concreta per chi desidera emergere e farsi conoscere puntando su autenticità e determinazione

Kevin Dellino ha sottolineato come Mister Talent Of Italy non sia solo un programma ma un vero progetto culturale un percorso costruito su professionalità e umanità dove ogni concorrente viene accompagnato in un viaggio unico con una squadra solida alle spalle grazie alla visione di Garofalo e Vannella e alla supervisione attenta del dottor Rosario Porzio il format gode di una struttura forte e affidabile pronta a crescere stagione dopo stagione

Con la sua prima messa in onda Mister Talent Of Italy accende i riflettori su un nuovo modo di fare televisione attento alle storie reali ma con uno sguardo sempre più aperto al futuro una produzione che si pone lobiettivo di lasciare il segno nel panorama televisivo italiano ed europeo