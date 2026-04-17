Eventi Manfredonia
Domenica l’Open Day: Siponto ti aspetta
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Domenica l’Open Day: Siponto ti aspetta
Siponto ti aspetta!
Il 19 Aprile il passato torna a vivere tra gli scavi archeologici con racconti, visite guidate e attività laboratoriali.
10:30-18:00
Parco Archeologico e Area archeologica di Siponto
Il programma prevede:
Visite guidate a cura di archeologi specializzati alla scoperta del sito e degli scavi.
prenotazione consigliata
Laboratorio per bambini “ArcheoGiochiamo”.
prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni contattaci:
CELL +39 344 5768649
info@archeosipontum.com
archeosipontumaps@gmail.com
Non perdere l’occasione per vivere la storia da vicino!
Accesso gratuito solo all’area scavo, con regolare ticket d’ingresso per il Parco Archeologico. Gratuito per i minori di 18 anni.