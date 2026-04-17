Di Mauro: “Il 29 aprile aprile verrà eletto il piccolo presidente dell’Ente Parco”
Di Mauro: “Il 29 aprile aprile verrà eletto il piccolo presidente dell’Ente Parco”
L’ambiente è un patrimonio prezioso, che appartiene innanzitutto a chi lo vive e lo ama. Soprattutto ai più piccoli, alle giovani generazioni, a quelli che saranno i cittadini del futuro.
Con questo spirito ho partecipato oggi ad Apricena all’insediamento del Consiglio comunale dei ragazzi. Una cerimonia bellissima, che ci ha ricordato l’importanza di coltivare senso civico e amore per la nostra terra.
Il prossimo 29 aprile li ospiteremo nella sede del Parco Nazionale del Gargano, dove eleggeranno il loro piccolo presidente dell’Ente.
Impariamo ad ascoltare i nostri ragazzi, la loro passione, le loro idee.
Rendiamoli parte dell’impegno per esaltare la forza delle bellezze e delle ricchezze del nostro meraviglioso territorio.
Raffaele Di Mauro – Parco Nazionale del Gargano