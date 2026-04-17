Un Posto al Sole, spoiler 17 aprile 2026: decisione difficile per Serena, Nunzio deve affrontare…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 17 aprile 2026, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Serena dovrà prendere una decisione difficile dopo aver parlato con il padre delle gemelle. Lei ha rivolto diverse domande a Maurizio ma lui non ha voluto dirle nulla.

Spoiler Un posto al sole 17 aprile 2026: Nanni vuole avvicinarsi ad Ornella, nottata da incubo per Nunzio

Dopo un periodo di profonda crisi le cose tra Ornella e Raffaele ultimamente sembrano andare decisamente meglio. Lui però cercherà di tenere la sua sfera professionale fuori dalla sua vita con la moglie per evitare altre tensioni.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che Vanni è intenzionato ad accorciare le distanze e questo potrebbe dar vita a nuove problematiche. Intanto Nunzio dovrà affrontare una nottata da incubo, lui continuerà ad essere contrario all’idea di rimanere a vivere a casa di Michele e Silvia.