“Parole dal cielo”, parole degli angeli

Per prepararci alla spiritualità che ci porta verso la Festa Patronale per Maria SS di Siponto, martedì 27 agosto alle ore 19:00 presso la terrazza dell’Infopoint di Piazzetta Mercato, si terrà un momento di riflessione con Sara Previsdomini autrice del libro Parole dal cielo. Sara ha un dono, sin dall’infanzia avverte la presenza di esseri angelici accanto a lei e ne sa leggere i segni, e questo l’ha portata a cercare contatti con ricercatori spirituali e a frequentare l’Accademia angelica della famosa Anna Fermi. Nasce così Parole dal cielo, un libro in cui gli angeli la guidano nella scrittura del testo. A conversare con lei saranno la presidente del Comitato Stefania Fortunato e Massimo Verderosa. Ingresso