Parole choc di Gratteri: “Persone perbene per il No, per il Sì massoneria deviata e imputati”

Il referendum sulla Giustizia? “È certo che per il ‘No’ voteranno le persone perbene, le persone che credono nella legalità come pilastro importante per il cambiamento della Calabria. Voteranno per il ‘Sì’, ovviamente, gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente”. Così i l procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, in una intervista video rilasciata al ‘Corriere della Calabria’, risponde a Lucia Serino.

Il Comitato per il Sì: “Chieda scusa immediatamente a milioni di italiani”

“Caro Gratteri, la invitiamo a chiedere scusa immediatamente ai milioni di italiani che voteranno ‘Sì’, compresi tutti i membri di questo comitato, tra i quali vi sono tanti magistrati suoi colleghi. Nessuno, lei compreso, è detentore della moralità e dell’etica pubblica. Questa presunzione di superiorità morale è francamente insopportabile”, recita un post del Comitato nazionale “Sì Riforma”. “Confidiamo che, come al solito, messaggi di questo tipo spingano ancor di più gli italiani a votare per dimostrare che per esprimere il loro voto non hanno bisogno di una patente da parte vostra. Siamo tutti abbastanza grandi e informati. Grazie. Noi votiamo orgogliosamente ‘Sì’! Questa volta il giudice sei tu. Non Gratteri”, si legge.