Attualità Manfredonia

Parliamo Manfredoniano: “Abbaste ca…”

Redazione6 Settembre 2026
manfredonia alto spiaggia foto Nuzziello
manfredonia alto spiaggia foto Nuzziello
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Parliamo Manfredoniano: “Abbaste ca…”

Abbaste ca cong. = Purché

Purché, con valore condizionale significa: a patto che, a condizione che.

Mò te la ‘mbrèste a bececlètte, abbàste ca me la pùrte jògge = Ora te la presto la bicicletta, purché me la riporti nel pomeriggio.

Jéte au cìneme, abbaste ca turnéte sóbbete = Andate pure al cinema, a patto che rientriate presto.

Fonte: Parliamo Manfredoniano

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Redazione6 Settembre 2026