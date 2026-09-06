Attualità Manfredonia
Parliamo Manfredoniano: “Abbaste ca…”
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Parliamo Manfredoniano: “Abbaste ca…”
Abbaste ca cong. = Purché
Purché, con valore condizionale significa: a patto che, a condizione che.
Mò te la ‘mbrèste a bececlètte, abbàste ca me la pùrte jògge = Ora te la presto la bicicletta, purché me la riporti nel pomeriggio.
Jéte au cìneme, abbaste ca turnéte sóbbete = Andate pure al cinema, a patto che rientriate presto.
Fonte: Parliamo Manfredoniano