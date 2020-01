Parliamo Manfredoniano: “A jallüna muffarde jéve a’ mègghja sorte”

La gallina sciattona ha la sorte migliore.

Ossia: ad una ragazza trascurata il destino stranamente riserba l’uomo ideale (ricco, bello, premuroso, fedele, ecc.).

Anticamente le mamme facevano di tutto per insegnare alle loro figlie a diventare delle ottime donne di casa addestrandole ad essere linde, servizievoli, (‘a pulezzüje de’la chése ) a saper cucinare, stirare, rammendare, ecc., per essere di gradimento per il loro uomo, che di solito , nella fantasia delle mamme doveva essere ricco nobile e bello.

Si mormorava questo detto quando capitava che siffatto uomo si innamorava di una ragazza che non ne voleva sapere di fare la vita di casa.

tratto da: http://www.parliamomanfredoniano.it/a-jalluna-muffarde-jeve-a-megghja-sorte/