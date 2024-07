Parliamo Manfredoniano: “A cöse ammuccéte, nen chéche la mòsche”

Traduzione: (sul)la cosa nascosta, non caca la mosca.

È un invito alla discrezione, ad agire senza dare nell’occhio, a non mostrare il fianco a critiche, a nascondere le proprie debolezze.

Diventa facile per gli altri scoccare frecciate, o pugnalate (metaforiche) perché si diventa bersagli viventi (sempre come metafora).

fonte: https://www.parliamomanfredoniano.it/a-cose-ammuccete-nen-cheche-la-mosche/