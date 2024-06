Parliamo Manfredoniano: “A chése de sunatüre nen ce pòrtene serenéte”

A chése de sunatüre nen ce pòrtene serenéte

A casa di suonatori non si portano serenate.

Il proverbio ammonisce i vari opinionisti a non propinarci i loro consigli, di non venire a dare il loro parere proprio a noi che di un certo argomento abbiamo avuto lunga esperienza e sappiamo come agire al meglio.

Come dire: ma lo vieni a dire proprio a me?

Più sinteticamente ho letto da qualche parte:

«Meglio evitare di avventurarci in consigli su un determinato argomento a qualcuno che proprio su quell’argomento è molto preparato.»

fonte: https://www.parliamomanfredoniano.it/a-chese-de-sunature-nen-ce-portene-serenete/