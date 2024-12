Parlando di Calcio a 5: torna il programma di Rete Smash e Vitulano Drugstore Manfredonia

Un appuntamento di grande interesse per il mondo del futsal torna in una nuova veste. Il Vitulano Drugstore Manfredonia è felice di prendere parte ad una nuova stagione di Parlando di Calcio a 5, programma radiofonico e web trasmesso da Rete Smash in diretta sulle frequenze 97.6, su Facebook e YouTube.

Confermati alla conduzione Alessandro Leone (responsabile della comunicazione del club sipontino, già conduttore anche per l’emittente) ed Antonio Baldassarre (autore del progetto Parlando di Sport e collaboratore per Rete Smash e Manfredonianews), il duo quest’anno ha lavorato non solo per ricreare un accogliente salotto per gli ospiti, appartenenti alle società di futsal di tutta Italia e non solo, ma anche per introdurre importanti novità e creare un format maggiormente coinvolgente e di qualità.

All’interno della trasmissione ci saranno interviste, video highlights, approfondimenti e molti altri contenuti con varie esclusive ed anticipazioni. Sarà possibile, inoltre, per tutti gli operatori della comunicazione, contribuire con delle domande anche in diretta (per informazioni, inviare una mail all’indirizzo alessandroleone29@gmail.com). L’obiettivo è creare una discussione d’interesse, stimolo e divertimento per appassionati di ogni sorta.

Il primo ospite della seconda stagione sarà una delle figure centrali del progetto del Vitulano Drugstore Manfredonia nella stagione 2024/25 in Serie A: mister David Ceppi, allenatore della prima squadra. La diretta comincerà giovedì 5 dicembre alle 18:00 sulle piattaforme sopracitate (regia di Jacopo Totaro), rimarrà disponibile in differita e verrà ricaricata in formato ridotto sul canale YouTube della squadra sipontina.

L’augurio è quello di contribuire alla diffusione del movimento in maniera genuina e propositiva, intrattenendo il maggior numero di spettatori ed ascoltatori possibile.

Comunicato e grafica: Alessandro Leone

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5