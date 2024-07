Parere positivo della Covisod: Manfredonia iscritto in Serie D

Manfredonia Calcio 1932 è ufficialmente iscritto al campionato di Serie D 2024/2025. I requisiti di idoneità sono stati validati dalla Covisod con comunicazione ufficiale giunta poco fa alla società, i cui vertici apprendono con felicità ed orgoglio l’attesa notizia.

Per i biancocelesti trattasi del secondo campionato consecutivo di categoria, che fa seguito alla leggendaria salvezza diretta raggiunta lo scorso 5 maggio grazie al fondamentale impegno di dirigenza, staff, giocatori e collaboratori che hanno creduto e combattuto per il blasone del Manfredonia Calcio e per dare lustro alla città.