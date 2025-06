Parcheggio gratuito per le auto elettriche: un vantaggio in crescita in Italia ma a Manfredonia non è possibile

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In Italia, possedere un’auto elettrica comporta numerosi vantaggi, tra le quali ad esempio godono dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione. A questo incentivo si aggiunge la possibilità di parcheggiare gratuitamente nelle aree delimitate dalle strisce blu, tradizionalmente a pagamento. Questa agevolazione, introdotta da molte amministrazioni comunali, mira a incentivare la mobilità sostenibile e l’adozione di veicoli a zero emissioni.

A Manfredonia non esiste un regolamento in tal senso, come si incentiva l’elettrico?

E’ fondamentale sottolineare che questa non è una regola uniforme a livello nazionale. La normativa varia da Comune a Comune: mentre alcune città offrono la sosta gratuita in modo automatico, altre richiedono l’ottenimento di un permesso specifico o la registrazione della targa del veicolo. Spesso, anche i veicoli ibridi con emissioni di CO2 inferiori a una certa soglia possono beneficiare di queste agevolazioni. Le auto elettriche ad esempio possono entrare gratuitamente in Area C a Milano ed in altri centri dei grandi comuni italiani. A Manfredonia al momento non esiste un regolamento in tal senso e quindi la società che gestisce le strisce blu richiede il pagamento della sosta anche per le auto elettriche. Cosi come non esiste la possibilità di richiedere il Pass Rosa per le donne in gravidanza.

Città come Milano, Roma, Bologna, Torino e molte altre hanno implementato politiche di parcheggio agevolato, permettendo ai proprietari di veicoli elettrici di sostare gratuitamente anche nelle strisce gialle riservate ai residenti, previa richiesta di un pass. È sempre consigliabile consultare il sito web del proprio Comune di riferimento o dell’amministrazione locale per conoscere le disposizioni esatte e le procedure necessarie per usufruire di questo beneficio.

Questa iniziativa rappresenta un incentivo significativo per chi considera il passaggio all’elettrico, contribuendo a ridurre i costi di gestione del veicolo e a promuovere un ambiente urbano più pulito e vivibile. Ma a Manfredonia questo non è ancora possibile.