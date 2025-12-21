Papa Leone XIV studia tedesco su Duolingo

Una curiosa scoperta sta facendo il giro del web: Papa Leone XIV, al secolo Robert Prevost, utilizza l'app Duolingo per studiare il tedesco durante le ore notturne. Alcuni utenti della piattaforma han...

Una curiosa scoperta sta facendo il giro del web: Papa Leone XIV, al secolo Robert Prevost, utilizza l'app Duolingo per studiare il tedesco durante le ore notturne. Alcuni utenti della piattaforma hanno riconosciuto il profilo del pontefice dai suoi orari di connessione e dalla costanza nell'apprendimento della lingua germanica.

La passione per le lingue

Il Papa poliglotta si collega regolarmente all'applicazione nel cuore della notte, dimostrando un impegno costante nell'apprendimento. "È affascinante vedere come anche il Santo Padre utilizzi la tecnologia moderna per migliorarsi", commentano gli esperti di comunicazione vaticana. La scelta del tedesco non è casuale: la lingua sarà fondamentale per i prossimi incontri ecumenici.

L'episodio ha scatenato l'entusiasmo sui social, dove gli utenti di Duolingo si vantano di "studiare insieme al Papa". La Santa Sede non ha confermato né smentito ufficialmente, ma fonti vicine al Vaticano ammettono che Prevost è sempre stato appassionato di tecnologia e innovazione.