Papa Francesco, il cordoglio dei vip

Vip e personalità di ogni provenienza piangono la scomparsa di Papa Francesco, lasciando un forte segno nei social e nel cuore di molti. Da re Carlo III a personaggi dello spettacolo come Mara Venier, Jovanotti e Lino Banfi, tutti esprimono il loro dolore e il loro affetto per un uomo che ha saputo toccare profondamente le persone di ogni fede e cultura. La cugina del Papa, Carla Rabezzana, si è commossa al telefono, incapace di parlare dal dolore. Giorgia Meloni ricorda l’amicizia e la semplicità del Pontefice, mentre il presidente Mattarella sottolinea il suo ruolo di guida e insegnamento.

Da Macron a Zelensky, fino a Mara Venier e Jovanotti

Anche leader mondiali come Emmanuel Macron, Zelensky, e re Carlo e re Felipe hanno espresso il loro cordoglio, evidenziando l’impegno e la compassione del Papa per il mondo. La sua umanità, la capacità di essere vicino agli ultimi e di parlare con sincerità e umiltà, sono stati apprezzati da tutti. La sua presenza nelle strade, anche tra i carcerati di Regina Coeli, e le sue chiamate di conforto nelle zone di guerra come Gaza, testimoniano il suo spirito di pace e solidarietà.

Personaggi dello spettacolo e della cultura, come Mara Venier, Alba Parietti e Jovanotti, ricordano con affetto la semplicità e l’amore che Francesco ha diffuso. La sua risata e il suo messaggio di speranza continueranno ad ispirare molti. La sua morte lascia un vuoto incolmabile, ma anche un’eredità di umanità, tolleranza e speranza che rimarrà nel cuore di tutti. Francesco, un Papa che ha incarnato il vero senso di amore e compassione, sarà ricordato come un punto di riferimento universale.