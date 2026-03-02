Paolo Ciavarro torna a parlare di Eleonora Giorgi: il dolore non passa, cosa gli spezza il cuore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri Paolo Ciavarro insieme al fratello Andrea è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove sono tornati a parlare della madre Eleonora Giorgi.

Tantissima è la sofferenza che entrambi provano per la perdita della madre, dalla sua morte è trascorso un anno ma il loro dolore è ancora fortissimo. Il marito di Clizia Incorvaia ha fatto sapere che il suo telefono è pieno di foto della madre e ogni tanto ne apre qualcuna.

Paolo Ciavarro parlando della madre Eleonora Giorgi svela cosa gli spezza il cuore: il dolore per la sua perdita non passa

C’è una cosa che non riesce a fare dopo la sua morte, perché gli causa troppa sofferenza, qual è? Vedere le foto di Eleonora Giorgi con suo figlio Gabriele. In merito a ciò ha detto: “Mi spezza proprio il cuore. Non mi passerà mai credo, è il dolore più grande pensare che lei non ci sarà più per mio figlio”.

Paolo Ciavarro ha fatto sapere che la madre pochi giorni prima di morire ha registrato un vocale della durata di quattro minuti per il nipotino, lui era lì con lei e non riusciva a smettere di piangere. Ad oggi non ha mai avuto il coraggio di riascoltarlo, però quando sarà il momento lo farà ascoltare al figlio.