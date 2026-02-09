Clizia Incorvaia, rapporto irrisolto con Francesco Sarcina: “Ci sono anche state botte e occhi neri”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Clizia Incorvaia ieri è tornata a Verissimo per replicare alle accuse che di recente l’ex marito Francesco Sarcina e sua moglie Nayra Garibo le hanno rivolto.

La nota influencer ha ribadito che dopo la fine del loro matrimonio il loro rapporto è rimasto irrisolto. A lei ha dato molto fastidio il fatto che la nuova moglie del cantante abbia detto cose molto brutte, a parer suo è brutto quando le donne odiale le altre donne. Ci ha tenuto anche a precisare che le cose che ha detto non sono vere.

Clizia Incorvaia contro Francesco Sarcina e sua moglie: la confessione choc sull’ex marito

L’ex moglie di Francesco Sarcina ha fatto sapere che la figlia Nina vede regolarmente suo padre. A smentito ogni possibile ricatto e ha rivelato che tra loro c’è un accordo ed è lei che favorisce i rapporti. L’influencer ha poi detto che bisogna avere il coraggio di dire la verità, lei non vuole assolutamente essere derisa da loro.

Clizia Incorvaia a Verissimo ha poi fatto una scioccante confessione: “Non ho denunciato perché ho protetto mia figlia. Ci sono anche state botte e occhi neri. Ho educato mia figlia nel non avere una relazione tossica”. La moglie di Paolo Ciavarro ha fatto sapere che porterà le testimonianze con il suo penalista, non permetterà più che passi per bugiarda. Riferendosi a Francesco Sarcina e a sua moglie ha poi detto che sono persone irrisolte e infelici altrimenti a Natale non avrebbero pensato a prenderla in giro per la sua risata invece di festeggiare.