Paolo Campo: “Il Gino Lisa sempre più scalo aeroportuale del nord della Puglia”

L’aeroporto di Foggia e della Capitanata prosegue in direzione dello sviluppo dei voli e dei traffici portando a 7 le frequenze settimanali dei voli su Milano Linate, lo scalo più richiesto da quanti viaggiano da e verso il capoluogo lombardo.

L’ottimo risultato ottenuto da Regione Puglia e Aeroporti di Puglia è ulteriormente arricchito dall’incremento dei voli settimanali verso Orio al Serio-Bergamo, da 2 a 3, e verso Torino, 2 voli settimanali.

Il ‘Gino Lisa’ è sempre più lo scalo aeroportuale del nord della Puglia e delle aree limitrofe, a partire dalle province di Campobasso, Benevento e Potenza, restituendo e rafforzando la funzione di snodo logistico che è propria di Foggia.

Ora dobbiamo moltiplicare gli sforzi per far decollare e mantenere stabilmente in volo altre infrastrutture strategiche della provincia di Foggia, a cominciare dal Porto Alti Fondali di Manfredonia.