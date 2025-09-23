[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Paolo Campo: “Il centrodestra vorrebbe trasformare in RSA a cielo aperto le aree interne”

Le aree interne della Capitanata e della Puglia devono essere il luogo in cui sperimentare e attuare, nei prossimi 5 anni, l’innovativa articolazione dei servizi di salute e welfare, la sostenibilità comunitaria della transizione energetica, la compiuta digitalizzazione dello sviluppo e del lavoro. Ne abbiamo parlato con passione all’affollata Festa de l’Unità di Troia con gli amministratori di tanti piccoli Comuni.

Abbiamo di fronte a noi sfide epocali destinate a modificare anche radicalmente il nostro modo di approcciare questi e altri temi altrettanto fondamentali per quanti scelgono i paesi dei Monti Dauni come luogo in cui vivere e operare.

Sappiamo bene che il centrodestra vorrebbe trasformare in RSA a cielo aperto molti di questi bellissimi e ricchi scrigni di culture autentiche, saperi atavici ed ecosistemi originali. Non è e non sarà mai questa la mia, la nostra idea di futuro per le migliaia di persone che hanno diritto a proseguire la propria vita dov’è iniziata o a tornare per condividere con noi le competenze e i talenti che finora hanno fatto la fortuna di altre comunità.

Paolo Campo