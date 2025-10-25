Politica Manfredonia

Paolo Campo: “Ci vediamo in Piazza”

Comunicato Stampa25 Ottobre 2025
Ci vediamo in piazza, nella nostra piazza.


Dove ci incrociamo tra una commissione e l’altra, ci scambiamo un saluto frettoloso, non abbiamo mai tempo di fermarci e prenderci del tempo.
Per chiedere ‘come va?’. Ascoltare chi è in affanno o non sta nella pelle dalla gioia. Scambiare due battute sulla politica o sul pallone. Meravigliarsi di quanto siano cresciuti i bambini. Scoprire che qualcuno è partito e qualcun altro è andato via per sempre.


Ci vediamo in piazza, allora. Vi aspetto!

Paolo Campo

