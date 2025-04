Paolo Bonolis torna in TV con uno storico programma divenuto cult

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Paolo Bonolis ha annunciato il ritorno del suo storico programma “Il Senso della Vita“, un talk show che ha lasciato un segno indelebile nella televisione italiana grazie alle sue interviste profonde e coinvolgenti con personaggi del calibro di Gigi Proietti, Silvio Berlusconi o Roberto Benigni.

Dopo anni in cui in molti avevano richiesti a Paolo Bonolis di tornare in TV con questo storico programma, il conduttore che da poco è tornato single dopo la separazione con Sonia Bruganelli, ha rivelato di voler riprendere in mano il format, attualizzandolo per il pubblico contemporaneo. L’annuncio è giunto durante un’intervista nel podcast “Doppio Passo”, dove il conduttore ha condiviso il suo desiderio di riportare in tv un programma che ha sempre amato. In compagnia di suo figlio.

“Il Senso della Vita” è noto per la sua capacità di esplorare temi esistenziali attraverso conversazioni intime e riflessioni profonde. Storica è l’intervista con immagini che è divenuta un vero e proprio cult. Il ritorno del programma è atteso con grande entusiasmo dal pubblico di Mediaset, che sperano di rivivere le emozioni e le risate che hanno reso “Il Senso della Vita” un cult della televisione italiana. Una grande notizia per Piersilvio Berlusconi che negli ultimi mesi non riesce ad ingranare con gli ascolti in flessione.