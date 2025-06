Paola Saluzzi piange per il ricordo di Luca Giurato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Durante la trasmissione “La Volta Buona”, la conduttrice e giornalista Paola Saluzzi, 61 anni, ha aperto il suo cuore rivivendo un episodio molto personale e toccante legato al collega scomparso l’11 settembre 2024, Luca Giurato. La Saluzzi ha confessato di aver sofferto di disturbi alimentari a 35 anni, un periodo difficile in cui si nascose anche ai familiari, cercando di gestire lo stress legato al lavoro.

Il ricordo in lacrime di Paola Saluzzi

Ricordando Luca, Paola ha espresso gratitudine per il suo intervento che le salvò la vita: “Luca aveva capito il mio problema e mi salvò”. La giornalista ha raccontato di come il collega, con il suo modo gentile e deciso, le abbia fatto comprendere quanto fosse importante volersi bene e prendersi cura di sé. Un episodio emblematico fu quando, in un momento di vulnerabilità, Luca le prese la mano e le disse di mangiare un cornetto, interrompendo la sua autocommiserazione e aiutandola a riappropriarsi della sua dignità.

Paola ha ricordato con affetto e commozione la generosità e la signorilità di Luca Giurato, definendolo “un vero signore”. La perdita del collega, avvenuta nove mesi fa, le ha lasciato un vuoto profondo: “Perdo un amico autentico, uno dei pochissimi che ho”. La sua testimonianza sottolinea l’importanza di tendere la mano e di riconoscere i segnali di sofferenza negli altri, come Luca ha fatto con lei, salvandole la vita e lasciando un ricordo indelebile nel suo cuore.