Panarelli al Manfredonia Calcio: è ufficiale

Il Manfredonia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di Mister della prima squadra a Luigi Panarelli, classe ’76 con un importante carriera calcistica da centrocampista in serie A con Napoli e Torino, nonché in altre blasonate piazze come Foggia, Avellino, Taranto.

Anche da allenatore un curriculum importante, che conta già esperienze ad Altamura (promozione dall’Eccellenza alla serie D), Taranto (finale play off serie D), Andria (finale play off serie D e Lega Pro) e Matera.

Il nuovo allenatore è già al “Miramare”, accolto dal patron Gianni Rotice e il Ds Livio Scuotto, e domani mattina dirigerà il primo allenamento in vista del match casalingo di domenica con la Nocerina.