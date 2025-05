[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Paestum Wine Fest Business, premiati tre foggiani

Riconoscimenti a Chiara Di Gianni, Lorenzo Taggio e Giuseppe Mocciola come figure di spicco del mondo del vino

Ci sono anche tre foggiani tra i protagonisti della 14esima edizione del Paestum Wine fest Business 2025, l’evento B2B dedicato agli operatori di settore del mondo del vino.

Il festival, ideato da Angelo Zarra e realizzato insieme ad Alessandro Rossi, continua a promuovere e raccontare i più autorevoli e meritevoli comunicatori e le figure professionali che operano per la diffusione della cultura enoica. Durante la manifestazione, sono stati assegnati 11 prestigiosi riconoscimenti a figure di spicco del mondo del vino e tre di loro arrivano dal territorio foggiano: Chiara Di Gianni (Miglior Agenzia Emergente), Lorenzo Taggio (Premio Miglior Responsabile Area Aziende Vinicole) e Giuseppe Mocciola (Premio Comunicazione Digitale).

Ad aprire la cerimonia di consegna è stata Chiara Di Gianni, enologa originaria di Foggia e fondatrice insieme alla sua famiglia di Edwine, una distribuzione specializzata in vini e spirits di qualità. Un’esperienza lunga lontano da Foggia e con ritorno nella sua città natale per contribuire allo sviluppo del territorio. Con The Winers, agenzia di rappresentanza, Chiara e il suo team rappresentano una realtà imprenditoriale autentica e innovativa di settore.

Poi Lorenzo Taggio, professionista con esperienza ultraventennale e responsabile Area Manager per il Gruppo Lunelliper la gestione di brand prestigiosi come Ferrari, Tenute Lunelli, Segnana, Bisol, Surgiva e Tassoni. La sua area di competenza include Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e basso Lazio, coordinando 23 agenzie e circa 40 unità operative.

Chiude il trio pugliese, Giuseppe Mocciola, professionista di decennale esperienza nel campo della ristorazione, iniziando una proficua collaborazione con la distribuzione specializzata Edwine operante nella città di Foggia e rivoluzionando il tradizionale modus operandi dell’agente di commercio. Oggi Mocciolaè una figura riconosciuta di consulenza per la ristorazione e di divulgazione sui canali digitali social per promuovere la cultura del vino al passo con i tempi e con una comunicazione meno elitaria per avvicinare a questo mondo anche neofiti e appassionati.