”Padri in gioco” presso la biblioteca “Ungaretti” di Manfredonia

Martedì 15 aprile, ore 16:30, presso la biblioteca ‘Ungaretti’, via Cala del Fico, torna “Padri in gioco”, con un incontro sulle aspettative genitoriali.

I papà, con i figli e le figlie, rifletteranno insieme sul valore delle parole e sulla libertà di essere

sé stessi/e.



Un nuovo appuntamento che vede insieme padri e figli, per affrontare la difficile sfida di crescere insieme. Un progetto che sta riscuotendo grande partecipazione ed entusiasmo.



Questa volta il tema al centro sarà: “Le aspettative dei genitori: sogni, pressioni e realtà nella crescita dei figli”. Un titolo che racchiude interrogativi profondi, spesso silenziosi, ma che toccano da vicino ogni genitore.



Un inizio emozionante con la voce dei bambini che canteranno “Volevo essere un duro”, di Lucio Corsi. Una canzone intensa, scelta per introdurre con delicatezza la serata e dare spazio all’ascolto emotivo prima ancora che alle parole.

Uno spazio per riflettere e comprendere.

La parte formativa sarà guidata dalla Dott.ssa Caterina Ferrara, psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale, che condurrà i papà attraverso una riflessione sulle aspettative genitoriali: come nascono, quanto influenzano i figli, quando diventano sostegno e quando, invece, si trasformano in pressione.



Attraverso spunti teorici, domande personali e il confronto in gruppo, i partecipanti potranno esplorare il proprio vissuto e acquisire strumenti per una relazione più consapevole e serena.

Due attività creative per dialogare con figli e figlie.

Dopo la riflessione, spazio all’azione con un laboratorio padre-figlio, ideato dal pedagogista Daniele Guida: “Lo specchio delle aspettative”. Un momento di confronto creativo, dove i papà proveranno a mettersi nei panni dei propri figli, e i bambini useranno il disegno per raccontare cosa sentono.



Due attività che promettono emozioni, sorrisi e nuove consapevolezze.

L’incontro si concluderà con una breve riflessione finale e condivisione libera.

Il progetto “Padri in gioco” si conferma così come un’esperienza innovativa e toccante, in cui la scuola diventa spazio di dialogo e crescita per tutta la famiglia.



📍 Martedì 15 aprile, ore 16:30, Biblioteca ‘Ungaretti’. Un altro passo importante nel viaggio educativo tra padri e figli.