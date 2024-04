Pace fatta tra Nicholas e Giovanni dopo Amici 23? Il mistero s’infittisce

Nicholas e Giovanni sono stati gli assoluti protagonisti della seconda puntata del serale di Amici 23. I due si erano resi protagonisti di uno scontro nel corso del guanto di sfida. Il ballerino di Raimondo Todaro infatti ha usato parole inaspettate nei confronti dell’amico, con la quale aveva avuto un rapporto molto stretto all’interno del talent show condotto da Maria De Filippi. Un’amicizia che sembra essersi interrotta visto che Giovanni subito dopo l’eliminazione da Amici 23 ha riferito di non aver ancora chiarito con Nicholas. Tuttavia, nel corso delle ultime ore sembra che qualcosa si sia mosso. Entrambi gli eliminati dell’ultima puntata sono stati immortalati insieme in un video sui social.

Nicholas e Giovanni di Amici 23 insieme in un video sui social: pace fatta?

Pace fatta tra Nicholas e Giovanni? E’ questa la domanda che i fan di Amici 23 si stanno chiedendo in queste ultime ore. Ad alimentare tale ipotesi c’ha pensato un video postato sui social in cui compaiono entrambi i ballerini. Giovanni infatti ha pubblicato un video sul suo profilo in cui compare in una camera da letto insieme a Nicholas. Un filmato che però è stato eliminato pochi minuto dopo. Per questo motivo, i fan si stanno chiedendo il motivo di tale gesto? I due ragazzi sono riusciti a chiarirsi oppure no? Il mistero s’infittisce. Nel frattempo, Nicholas ha fatto ritorno sui social dopo la sua eliminazione. Nella dedica, il giovane ha usato parole al miele nei confronti di Maria De Filippi e Elena D’Amario, che gli sono state vicino durante il suo percorso nella scuola.