Meteo

Ottobre nel segno del maltempo e freddo? Arriva una nuova perturbazione, ecco quando

Redazione7 Ottobre 2025
a puddle of water on the sidewalk
Photo by kk leung on Unsplash
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ottobre nel segno del maltempo e freddo? Arriva una nuova perturbazione, ecco quando

Secondo diversi modelli ma non ancora tutti, tra martedì 14 e mercoledì 15 ottobre il tempo cambierà drasticamente su molte regioni italiane a causa dell’inserimento di aria fredda sul bordo orientale dell’anticiclone.

Lo scrive MeteoLive.

Tanta pioggia e calo delle temperature su Abruzzo, Molise e Puglia secondo gli ultimi modelli.

Tutto questo per via contrasto dei venti freddi con aria ancora mite e l’umidità del mare che darebbe luogo ad un peggioramento anche vistoso con piogge e temporali diffusi. Non ci resta che attendere aggiornamenti.

Redazione7 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]