Meteo
Ottobre nel segno del maltempo e freddo? Arriva una nuova perturbazione, ecco quando
Secondo diversi modelli ma non ancora tutti, tra martedì 14 e mercoledì 15 ottobre il tempo cambierà drasticamente su molte regioni italiane a causa dell’inserimento di aria fredda sul bordo orientale dell’anticiclone.
Lo scrive MeteoLive.
Tanta pioggia e calo delle temperature su Abruzzo, Molise e Puglia secondo gli ultimi modelli.
Tutto questo per via contrasto dei venti freddi con aria ancora mite e l’umidità del mare che darebbe luogo ad un peggioramento anche vistoso con piogge e temporali diffusi. Non ci resta che attendere aggiornamenti.