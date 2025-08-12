[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

👮‍♂️ Otto nuovi Agenti di Polizia Locale in servizio a Manfredonia

Oggi, 12 agosto 2025, sono stati firmati 8 contratti di assunzione a tempo determinato per nuovi Agenti di Polizia Locale, nell’ambito della determinazione dirigenziale n. 1321 del 16 luglio 2025.

Gli ulteriori 2 contratti saranno sottoscritti subito dopo Ferragosto, completando così il previsto ingresso di 10 unità.

Questa rapidità dimostra la tempestività e puntualità dell’Amministrazione nell’attuare quanto programmato, grazie anche alla collaborazione con il Comune di Foggia e alla graduatoria approvata con delibera di Giunta n. 181 del 23 luglio 2025.

I nuovi agenti, in servizio per sei mesi, avranno il compito di intensificare i controlli sul territorio e migliorare la sicurezza urbana, soprattutto nei periodi più critici.

Attualmente il Comando dispone anche di monocicli elettrici, una scelta innovativa e sostenibile, in linea con le politiche di tutela ambientale.

Priorità dell’Assessorato: con queste nuove risorse, Manfredonia avrà una Polizia Locale più presente, vicina ai cittadini ed efficace nel garantire sicurezza e ordine pubblico.

📌 L’Amministrazione Comunale – Assessorato al Personale Sara Delle Rose