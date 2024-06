Osservatorio Civico Manfredonia: “Buon voto”

È difficile recarsi alle urne. Lo sappiamo, vi capiamo.

La politica, in questi anni, ha tradito diverse volte la fiducia che noi cittadini le abbiamo dato.

Siamo stanchi, sfiniti.

Una cosa è certa: il NON voto non cambierà le cose.

In questa tornata elettorale, ci sono sicuramente candidati che non meritano il nostro voto. Ci sono candidati che pensano e penseranno solo agli interessi personali. E questi candidati sono sparsi in tutte le coalizioni che si sono proposte. Ma in questa campagna elettorale c’è anche gente perbene, gente che ha sacrificato il proprio tempo, gente che si è messa in gioco davvero per il bene collettivo. Ed anche questi candidati sono sparsi in tutte le coalizioni.

In queste ultime ore che ci separano dal voto, se non lo avete già fatto, meditate su chi votare. Uscite dalle logiche del voto familiare o ancor peggio del voto clientelare.

Questa tornata elettorale in ogni caso servirà a lasciare un segno nella Manfredonia di domani.

Recatevi ai seggi, ed andate a votare chi secondo voi è meritevole di fiducia e che abbia pochi interessi personali e dei valori di un certo spessore. Non lasciatevi rubare la speranza, anzi, combattete per non far vincere sempre i soliti, per diluire il loro potere, per far salire sugli scranni del consiglio comunale, o ancor meglio della giunta comunale, persone meritevoli e competenti!

Buon voto Città di Manfredonia!