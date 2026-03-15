Oscar 2026: scaletta, presentatori, ospiti e quando e dove vederli in Italia in diretta e in streaming

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La notte degli Oscar 2026 torna a essere uno degli appuntamenti televisivi più attesi dell’anno. Tra star di Hollywood, premi al miglior cinema internazionale e numeri musicali spettacolari, la cerimonia degli Academy Awards continua a catalizzare l’attenzione del pubblico di tutto il mondo.

E anche nel 2026 la serata promette uno show ricco di ospiti, momenti celebrativi e performance live pensate per raccontare il meglio della stagione cinematografica.

La 98ª edizione degli Academy Awards di Los Angeles sarà trasmessa in diretta in decine di Paesi. In Italia, come da tradizione recente, la cerimonia sarà accessibile in chiaro e in streaming.

Ecco quindi quando si svolgono gli Oscar 2026, chi conduce la serata, quali ospiti saliranno sul palco e dove vedere la diretta in Italia.

Quando sono gli Oscar 2026 e a che ora vederli in Italia

Gli Oscar 2026 si terranno nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo 2026 al Dolby Theatre di Los Angeles, sede storica degli Academy Awards.

Negli Stati Uniti la cerimonia inizierà alle 19:00 Eastern Time, mentre il red carpet ufficiale partirà mezz’ora prima, alle 18:30 ET. Il pubblico italiano dovrà quindi prepararsi a una lunga notte davanti alla televisione.

In Italia la diretta degli Oscar 2026 inizierà intorno alle 00:15, quando a Los Angeles sarà ancora pomeriggio. La cerimonia durerà diverse ore e terminerà nelle prime ore del mattino, come accade ogni anno.

La scaletta televisiva prevede:

apertura con red carpet e arrivo delle star ;

; avvio della cerimonia ufficiale ;

; consegna delle principali statuette;

commenti e analisi finali dopo la premiazione.

Dove vedere gli Oscar 2026 in diretta tv e streaming

Gli Oscar 2026 in Italia saranno trasmessi su Rai 1, che garantirà la diretta televisiva gratuita per tutto il pubblico. Sulla rete ammiraglia, domenica 15 marzo dalle 23.30, si potrà seguire “Oscars – La notte in diretta”, lo speciale guidato da Alberto Matano, dedicato alla cerimonia degli Academy Awards.

La trasmissione sarà accompagnata da commenti e approfondimenti dedicati alla notte del cinema. Come già accaduto nelle edizioni precedenti, la programmazione dovrebbe includere anche una finestra dedicata al red carpet e uno spazio di analisi al termine della cerimonia.

Chi preferisce seguire l’evento in streaming potrà utilizzare RaiPlay, la piattaforma digitale della Rai accessibile gratuitamente dopo la registrazione.

Le modalità per seguire la cerimonia sono quindi diverse:

Rai 1 per la diretta televisiva;

per la diretta televisiva; RaiPlay per lo streaming gratuito;

per lo streaming gratuito; canali social e YouTube dell’Academy per clip e aggiornamenti in tempo reale.

Le piattaforme ufficiali dell’Academy pubblicano spesso backstage, interviste e momenti salienti durante tutta la notte, offrendo una copertura parallela molto seguita dai fan del cinema.

Conduttore e presentatori degli Oscar 2026

La conduzione degli Oscar 2026 è stata affidata ancora a Conan O’Brien, al suo secondo anno consecutivo alla guida della cerimonia.

Il comico e conduttore televisivo aveva già guidato l’edizione precedente ottenendo un buon riscontro da parte del pubblico e dell’Academy. Il suo ritorno è stato confermato insieme ai produttori esecutivi Raj Kapoor e Katy Mullan, entrambi alla terza edizione consecutiva dello show.

Accanto al conduttore salirà sul palco un cast di presenter molto noto al pubblico internazionale. Tra i nomi annunciati figurano:

Anne Hathaway , premio Oscar per Les Misérables;

, premio Oscar per Les Misérables; Robert Downey Jr. , vincitore nel 2024 per Oppenheimer;

, vincitore nel 2024 per Oppenheimer; Paul Mescal , protagonista del film Hamnet, candidato con otto nomination;

, protagonista del film Hamnet, candidato con otto nomination; Gwyneth Paltrow , tornata recentemente al cinema con Marty Supreme;

, tornata recentemente al cinema con Marty Supreme; Priyanka Chopra Jonas ;

; Will Arnett.

Come da tradizione degli Academy Awards, i vincitori della scorsa edizione consegneranno i premi nelle categorie di recitazione. Sul palco torneranno quindi Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison e Zoe Saldaña.

Tra gli altri presenter confermati figurano anche Javier Bardem, Chris Evans, Demi Moore, Maya Rudolph e Kumail Nanjiani. La produzione ha anticipato che nuovi nomi potrebbero essere annunciati nelle ore precedenti alla cerimonia.

Uno dei momenti celebrativi della serata sarà dedicato al 15° anniversario del film “Le amiche della sposa”. Sul palco saliranno insieme Kristen Wiig, Maya Rudolph, Melissa McCarthy e Rose Byrne, protagoniste della commedia diventata negli anni un titolo di culto.

Esibizioni musicali e tributi durante la cerimonia

La parte musicale degli Oscar 2026 sarà legata soprattutto ai film che hanno dominato la stagione cinematografica.

Tra i protagonisti della serata c’è “Sinners” di Ryan Coogler, che ha ottenuto 16 nomination, stabilendo un record nella storia degli Academy Awards. Il film sarà celebrato con una performance dal vivo della canzone candidata “I Lied to You”, eseguita da Miles Caton e Raphael Saadiq.

Alla performance parteciperà anche un ensemble di artisti che include:

la ballerina Misty Copeland ;

; i musicisti Buddy Guy, Brittany Howard, Eric Gales ;

; Christone “Kingfish” Ingram ;

; Bobby Rush ;

; Shaboozey ;

; Alice Smith.

Accanto al blues di Sinners, spazio anche al fenomeno globale dell’animazione “KPop Demon Hunters”. Il brano candidato “Golden” sarà eseguito dal vivo dalle voci del gruppo immaginario Huntr/X, formato da Ejae, Audrey Nuna e Rei Ami. L’esibizione includerà strumenti tradizionali coreani e una coreografia ispirata al folklore asiatico.

Il segmento musicale della serata prevede anche la presenza di Josh Groban insieme al Los Angeles Master Chorale.

Uno dei momenti più attesi riguarda il tradizionale In Memoriam, dedicato agli artisti del cinema scomparsi nell’ultimo anno. Tra i nomi che saranno ricordati figurano Diane Keaton, Robert Redford, Brigitte Bardot, Robert Duvall, Val Kilmer e Rob Reiner.

Per ricordare Redford è in trattativa una possibile esibizione di Barbra Streisand, che potrebbe interpretare la canzone “The Way We Were”, brano premiato con l’Oscar nel 1974.

La situazione dell’Italia

Per il cinema italiano gli Oscar 2026 non portano candidature nella categoria Miglior Film Internazionale.

Il titolo scelto per rappresentare l’Italia era “Familia” di Francesco Costabile, selezionato dal comitato ANICA tra 24 film candidati. Il film racconta la storia di un ragazzo cresciuto in un contesto familiare segnato dalla violenza domestica ed è tratto dall’autobiografia Non sarà sempre così di Luigi Celeste.

Il progetto aveva ricevuto attenzione alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti, dove Francesco Gheghi aveva vinto il premio per la miglior interpretazione maschile. Il film non è però entrato nella shortlist dei 15 titoli annunciata dall’Academy il 16 dicembre 2025.

Un segnale positivo arriva invece dal settore dell’animazione. Il corto “Playing God” di Mattia Burani è entrato nella shortlist per il premio al Miglior Cortometraggio Animato, confermando la presenza italiana nelle categorie dedicate ai formati brevi.

Tra i film più presenti nelle nomination spicca anche il titolo europeo “Sentimental Value” del regista norvegese Joachim Trier, candidato in diverse categorie tra cui Miglior Film.

Con una corsa agli Oscar ancora aperta e uno show televisivo ricco di performance e celebrazioni, gli Oscar 2026 si preparano a una lunga notte di cinema seguita in tutto il mondo, anche dal pubblico italiano pronto a restare sveglio fino all’alba.