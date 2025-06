[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Orsara in controtendenza: TARI ridotta e agevolazioni nel rateizzo

Meno 15% per immobili fino a 100 mq, meno 10% per gli altri, pagamenti in tre rate

Silvia Intenzo, vicesindaco: “L’obiettivo è ridurre la pressione fiscale su famiglie e imprese”

Il sindaco Simonelli: “Aumenti in quasi tutti i comuni, siamo fieri di essere eccezione positiva”

ORSARA (Fg) – Caso più unico che raro in Italia, l’Amministrazione comunale di Orsara di Puglia, nel consiglio comunale di venerdì 27 giugno, ha ridotto la TARI, la tassa sui rifiuti.

Sono tre le agevolazioni introdotte: riduzione del 15% per le utenze domestiche e non domestiche per gli immobili fino a 100 mq; decurtazione del 10% per le utenze domestiche e non domestiche per gli immobili al di sopra dei 100 mq; pagamento in tre rate, anziché le due precedenti, con scadenze fissate a fine luglio, fine settembre e fine novembre. Tutte e tre le agevolazioni riguardano sia i residenti che i non residenti. Il provvedimento ha immediata validità e quindi dispiegherà i suoi effetti già quest’anno. La proposta della maggioranza è stata accolta dalla quasi totalità del Consiglio comunale, con l’eccezione di un solo consigliere di minoranza che ha votato contro il provvedimento.

“Per la prima volta nella storia di Orsara di Puglia”, spiega Silvia Intenzo, vicesindaco e assessore al Bilancio, “l’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire con risorse del bilancio comunale, per la precisione con un impegno pari a 65.845 euro, per diminuire la pressione fiscale sui propri cittadini. Il provvedimento è il frutto di una precisa scelta politica: l’intenzione, infatti, è quella di proseguire fino alla fine del mandato con provvedimenti che abbassino il carico fiscale sulle famiglie e le attività”. Così il sindaco di Orsara di Puglia, Mario Simonelli: “Gli scenari nazionali e internazionali stanno penalizzando le famiglie con una serie di aumenti. Per questo motivo, e in virtù di un bilancio comunale sano, abbiamo ritenuto necessaria una riduzione della pressione fiscale su cittadini e imprese. Crediamo sia un segnale importante e un sostegno necessario. È significativo che Orsara di Puglia sia un caso in controtendenza, poiché la TARI sta aumentando in quasi tutti i comuni. Noi siamo fieri di essere un’eccezione positiva, ed entro fine mandato dovremo riconsiderare anche come intervenire sulle altre tassazioni comunali per contenere ulteriormente la pressione fiscale”, ha concluso Simonelli.