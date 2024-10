Orsara di Puglia, i ragazzi vanno a “Scuola di magia” con Alexis Arts

Iscrizioni gratuite per il nuovo appuntamento in programma ad ottobre con “Bio Hub”

Iscrizioni aperte per partecipare alla “Scuola di magia” gratuita di Orsara di Puglia rivolta a ragazzi e ragazze dai 7 ai 12 anni per introdurli nel mondo dei trucchi e degli effetti incanti. Curata dall’illusionista-fantasista Alexis Arts, dopo l’edizione dello scorso aprile, il nuovo appuntamento della “Scuola di magia” si svolgerà nelle giornate del 12-13-18-19-20 ottobre 2024nell’ambito del progetto “Bio Hub” promosso dal Comune di Orsara di Puglia efinanziato dal GAL Meridaunia, con l’obiettivo di farvivere una esperienza di socializzazione a contatto con la natura e con tutte le bellezze che può offrire, arricchendosi di conoscenze, pratiche e relazioni umane. La nuova iniziativa, la cui attività è gratuita, si inserisce in questo percorso di animazione didattica e culturale e si terrà dalle ore 17.00 alle 19.00 presso la Community Library di Orsara di Puglia, largo San Michele.

Sedere tra i banchi della “Scuola di magia” per i ragazzi e le ragazze sarà un po’ come entrare nel mondo di Hogwarts, l’istituto immaginario in cui compiono i loro studi la maggior parte dei maghi e delle maghe. Ė qui che saranno introdotti in lezioni teoriche e pratiche di teatro, acquisendo le nozioni su come presentare un effetto magico, come narrare la storia che accompagna un trucco, come imparare a vedere lo straordinario nell’ordinario. Due fine settimana dedicati ai più giovani per aiutarli a volare con la fantasia, la magia e la voglia di stupirsi e stupire gli altri. Non a caso, domenica 20 ottobre si svolgerà il “Tour dello stupore” per le vie del caratteristico borgo dei Monti Dauni con i partecipanti e rivolto alle famiglie, alla cittadinanza e a quanti vorranno partecipare ad un viaggio tra storia e magia. Il gruppo si muoverà a partire dalle ore 15.30 dal punto di ritrovo in Largo San Michele. Per info e iscrizioni, è possibile prenotare alla mail info@reteoltre.it, lasciando i dati ed un recapito telefonico. Ė possibile contattare anche il numero 351.2451333 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 14. L’attività ègratuita e i posti sono limitati.

“Bio Hub” èrealizzato dal Comune di Orsara di Puglia (soggetto capofila) in ATS con le cooperative Ortovolante, SocialService, Anteo, Associazione di Volontariato Tutti in volo e Consorzio di cooperative sociali Oltre. L’iniziativa è stata finanziata attraverso il Fondo F.E.A.S.R. – PSR PUGLIA 2014-2020. Piano di Azione Locale “Monti Dauni – Interventi di agricoltura sociale: sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.