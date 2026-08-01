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Orsara conferisce la Cittadinanza Onoraria all’artista-mecenate Andreas Lüthi

Nel paese dell’Orsa, il pittore elvetico ha trasformato il vecchio carcere in un Museo d’Arte Contemporanea

Lunedì 3 agosto, l’artista svizzero diventerà cittadino orsarese: cerimonia a Palazzo De Gregorio

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Andreas Lüthi è un artista visionario, pittore e performer svizzero che, a Orsara di Puglia, nel 2024, ha trasformato l’antico carcere del paese nel MACAL, un Museo di Arte Contemporanea. Lunedì 3 agosto, alle ore 11, nella Sala conferenze di Palazzo De Gregorio, a Orsara di Puglia, il sindaco Mario Simonelli conferirà all’artista elvetico la Cittadinanza onoraria.

Lüthi, 65 anni, diversi anni fa ha conosciuto Orsara di Puglia, ha avuto modo di approfondire la conoscenza della realtà orsarese e di visitare gli ambienti dell’antico Palazzo De Paolis-Jamele che, fino al 1996, hanno avuto funzione di carcere. Il pittore-imprenditore elvetico ha comprato quei locali, li ha fatti ristrutturare, e al loro interno ha allestito un Museo di Arte Contemporanea in cui sono esposte decine di opere d’arte da lui realizzate nel corso degli anni, oltre a numerosi quadri di artisti di tutto il mondo. “Siamo felici e onorati di poter conferire la Cittadinanza Onoraria ad Andreas Lüthi”, dichiara il sindaco Mario Simonelli. “Con la realizzazione del suo progetto, ha dimostrato di amare il nostro paese, investendo passione, fiducia e risorse economiche per realizzare un Museo di Arte Contemporanea che è diventato un altro prezioso attrattore di Orsara, oltre che un fattore generativo per la crescita culturale della nostra Comunità”.

L’ESTATE ORSARESE. Lo spettacolare Corteo Storico dei Cavalieri e Monaci di Calatrava, la trentanovesima edizione di GEO-Festa del Vino, l’attesissimo Karaoke Night Festival e una lunga serie di eventi artistici, sportivi, musicali, enogastronomici e culturali: è stato ufficializzato il calendario dell’E-state a Orsara. Dal 31 luglio al 5 settembre, con tante manifestazioni differenti, ad andare in scena e mettersi in gioco sarà un intero paese con associazioni, divulgatori, artisti, talenti e realtà orsaresi impegnate nella promozione culturale, enogastronomica e artistica.

Si comincia proprio oggi, venerdì 31 luglio, alle ore 21 in Largo San Michele: serata musicale con “Martino’s Music Family. Doppio appuntamento domenica 2 agosto: alle ore 20, in Corso Vittorio Emanuele, l’inaugurazione di “Costellazioni di Colore”, la personale di pittura di Donatella Loffredo; alle 21.30, invece, in Piazza Municipio andrà in scena “Animale”, spettacolo teatrale di Sante di Lana. Giovedì 6 agosto, alle ore 19, a Parco San Mauro si terrà l’ottava edizione del Wild Fest tra musica e ritmi elettronici. Venerdì 7, alle 18, il professor Rocco Dedda presenterà la sua opera più recente: “La matematica in tasca”; mentre alle ore 21, in Largo San Michele, il Centro Studi Danza Mescia metterà in scena “La bella addormentata, un sogno in piazza”. Sabato 8, dalle ore 21, in Largo San Domenico si terrà la quinta edizione della “Festa della Pannocchia”. Domenica 9 agosto, in Largo San Michele, spazio al teatro della Compagnia Arti e Mestieri dalle ore 21. Tantissimi eventi nei giorni a seguire con la consegna delle borse di studio, l’evento “Sapore d’estate” a cura dell’associazione musicale Santa Cecilia, gli ormai tradizionali appuntamenti con la “Verticale di vini”, il torneo di biliardino e l’Osservatorio Astronomico. Grande attesa il 12 agosto per il Karaoke Night Festival alle ore 21.30 alla Fontana dell’Angelo. Il Corteo Storico dei Cavalieri e Monaci Calatrava si terrà il 19 agosto, dalle 17.30, con partenza da Largo San Michele. Ballo liscio il 21 agosto, mentre sabato 22, l’Orchestra del Sud sarà protagonista di un omaggio alla Musica di Pino Daniele. Domenica 30 agosto la merenda nell’uliveta, sabato 5 settembre la 39esima edizione di GEO-La festa del vino più longeva della Puglia.