Orrore a Brindisi: abusi sessuali su una 13enne. Indagati due ragazzi di 12 e 15 anni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Terribile episodio di violenza sessuale accaduto a Mesagne, in provincia di Brindisi, dove una ragazza di 13 anni è stata violentata in strada da due coetanei: fondamentale il racconto ai famigliari e la successiva denuncia dell’accaduto alle forze dell’ordine.

Secondo le ricostruzioni, la vittima sarebbe stata costretta contro la sua volontà a seguire i due ragazzi, un 12enne e un 15enne della zona, in un luogo isolato prima di essere soggetta ad abusi e violenze sessuali.

La ragazza è poi tornata a casa in lacrime raccontando il tutto ai suoi genitori e alle forze dell’ordine, immediatamente intervenute avviando le indagini e individuando i due ragazzini.

Le autorità sono comunque al lavoro per ricostruire l’intera dinamica e interrogare i sospettati, prima di procedere per vie legali.