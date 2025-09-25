Orrore a Brindisi: abusi sessuali su una 13enne. Indagati due ragazzi di 12 e 15 anni
La denuncia sporta dalla ragazzina ha fatto scattare le indagini dei carabinieri che hanno identificato i presunti responsabili: avrebbero violentato la giovane conducendola con forza in un luogo isolato.
Terribile episodio di violenza sessuale accaduto a Mesagne, in provincia di Brindisi, dove una ragazza di 13 anni è stata violentata in strada da due coetanei: fondamentale il racconto ai famigliari e la successiva denuncia dell’accaduto alle forze dell’ordine.
Secondo le ricostruzioni, la vittima sarebbe stata costretta contro la sua volontà a seguire i due ragazzi, un 12enne e un 15enne della zona, in un luogo isolato prima di essere soggetta ad abusi e violenze sessuali.
La ragazza è poi tornata a casa in lacrime raccontando il tutto ai suoi genitori e alle forze dell’ordine, immediatamente intervenute avviando le indagini e individuando i due ragazzini.
Le autorità sono comunque al lavoro per ricostruire l’intera dinamica e interrogare i sospettati, prima di procedere per vie legali.